Russell Crowe e il pessimo provino con Julia Roberts:'Pura immaginazione'

Ha creato scalpore un estratto del libro di Scott Meslow sul film Il matrimonio del mio migliore amico, dal titolo From Hollywood with Love: The Rise and Fall (and Rise Again) of the Romantic Comedy, pubblicato online da Vulture a febbraio. Nel libro si legge che il regista PJ Hogan volesse Russell Crowe nel ruolo di Michael.

Nel 2018 Julia Roberts aveva aperto al sequel di Il matrimonio del mio migliore amico. Per il momento però le notizie riguardano il film del 1997. Secondo quanto riporta l'estratto, Russell Crowe avrebbe dovuto essere approvato da Julia Roberts, che aveva l'ultima parola sul casting. Per questo motivo avrebbe organizzato una table read.



"È stata una delle peggiori letture di copione che abbia mai visto. Russell era seduto di fronte a Julia. Impugnava il copione, lo fissava, e non la guardava nemmeno una volta. Leggeva ogni battuta in modo monotono. Ad un certo punto Julia è letteralmente salita sul tavolo, a pochi centimetri dal volto di Russell, cercando di stabilire un contatto visivo. E lui continuava a non guardarla. Alla fine della lettura Russell venne da me e disse 'Penso che sia andata abbastanza bene'. A quel punto ho capito: Russell non avrebbe partecipato a Il matrimonio del mio migliore amico" si legge nel libro.



La versione del libro è stata duramente smentita dal diretto interessato in un tweet:"Pura immaginazione da parte di questo regista. Non ho fatto il provino per questo film. Non ho mai fatto una table read con l'attrice citata. Sarebbe divertente se non fosse così senza senso".

Al momento non ci sono repliche da parte di Roberts, Hogan e Meslow.



A luglio Russell Crowe è tornato al Colosseo, citando Il Gladiatore.