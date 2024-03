Russell Crowe parla italiano nel video di auguri alle donne! 'Dove c'è 'dona' c'è magia'

Tra l'Italia e Russell Crowe è stato amore a prima vista e, a distanza di più di 20 anni da Il Gladiatore, questa fase della luna di miele non sembra voler accennare a passare: dopo l'ospitata gratis al Festival di Sanremo la star di A Beautiful Mind è dunque tornata a parlare la nostra lingua in un breve video.

Non ha scelto certo una giornata qualunque, il buon Russell, per sfoggiare la sua padronanza quasi perfetta dell'italiano: l'attore ha infatti voluto pubblicare tramite i suoi profili social un videomessaggio in occasione della Festa della Donna allo scopo di fare i suoi auguri a tutte le donne per la ricorrenza a loro dedicata.

"Dove c'è 'dona' c'è magia. Auguri a tutte le 'done'" recita Crowe nel video che ha fatto immediatamente il giro dei social con una pronuncia che, salvo qualche doppia mancante, farebbe sicuramente invidia a buona parte dei suoi colleghi di Hollywood! Immediata la reazione dei fan... Che in buona parte, non essendo italiani, si chiedono ovviamente cosa stia dicendo il nostro Russell! Tra una richiesta di traduzione e l'altra, però, non manca certo chi si complimenta con l'attore per la sua voce... E noi non possiamo non accodarci a questi ultimi!