Russell Crowe: tutti i nuovi film in arrivo, incluse le novità per Il gladiatore 2!

Apparso l'anno scorso nel thriller Il giorno sbagliato, Russell Crowe ha da poco compiuto 57 anni ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Oltre ad essersi recentemente prenotato per un misterioso cameo in Thor: Love and Thunder, infatti, l'attore neozelandese ha in cantiere diversi progetti: scopriamo insieme quali.

Il titolo più atteso (e temuto) a cui prenderà parte nei prossimi anni è certamente il Il Gladiatore 2. Annunciato per la prima volta nel 2018, il sequel del kolossal uscito nel 2000 è ancora avvolto nel mistero ma a meno di sorprese rivedrà alla regia il grande Ridley Scott per una storia che, stando al produttore Walter F. Parkes, sarà ambientata 25/30 anni dopo gli eventi del primo film.

Prima dell'esplosione della pandemia, Crowe ha completato le riprese di The Georgetown Project, pellicola diretta Joshua John Miller & Mark A. Fortin, sceneggiatori della commedia horror The Final Girls e della serie crime Queen of the South, che lo vedrà come protagonista nei panni di un attore che soffre di un crollo nervoso durante le riprese di un film horror. Con un cast che include anche Adam Goldberg, Sam Worthington, e Samantha Mathis, il film dovrebbe arrivare al cinema nel corso del 2021.

Come annunciato qualche settimana fa, l'attore prossimamente reciterà anche al fianco di Zac Efron in The Greatest Berr Run Ever, nuovo lungometraggio diretto da Peter Farrelly dopo il successo di Green Book. Inoltre, Crowe ha in programma di apparire nel remake de Il profeta di Jacques Audiard (American Son) nel ruolo di un mafioso a capo di una prigione che influenza il giovane protagonista, interpretato da Stephan James.

Per finire, a marzo 2021 è stato annunciato che Crowe vestirà panni dell'artista Mark Rothko in un biopic diretto da Sam Tayler-Johnsone e incentrato sul tentativo della figlia del protagonista di portare avanti l'eredità culturale del padre. A ricoprire il ruolo della figlia sarà proprio Aisling Franciosi, mentre il resto del cast includerà Aaron Taylor-Johnson, Jared Harris, e Michael Stuhlbarg.

