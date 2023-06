Russell Crowe non sopporta i sequel, ma promette: Il gladiatore 2 sarà speciale

Dopo il video dal set de Il gladiatore 2, torniamo a parlare dell'attesissimo nuovo film diretto da Ridley Scott intercettando alcune interessanti dichiarazioni di Russell Crowe, interprete dell'indimenticabile Massimo Decimo Meridio nell'iconico film originale.

Nel corso di un'intervista, infatti, l'attore premio Oscar ha spiegato di non amare particolarmente l'idea dei sequel, la cui impostazione da spesso e volentieri vita a dei prodotti 'pigri', ma nel caso de Il gladiatore 2 di Ridley Scott Russell Crowe fa fatica a contenere l'entusiasmo: "Quello creato da Ridley è un mondo così ricco e interessante, e quella alla base del film è una grande idea perché non riguarda né Massimo né Commodo. Ridley ci ha pensato a lungo, è molto sicuro di quest'idea e sono anni che pensa al modo più adatto per raccontare la storia. Non sarà un remake o una banale riproposizione del film originale, è tutta un'altra opera."

Va ricordato che Russell Crowe non prenderà parte alla lavorazione de Il gladiatore 2, dato che il suo personaggio moriva alla fine del capitolo originale, quindi le sue dichiarazioni hanno un sapore leggermente genuino, lontane dalle frase fatti con cui le star vogliono vendere alla stampa e ai fan le opere su cui stanno lavorando.

Le riprese de Il gladiatore 2 sono attualmente in corso in Marocco, con un'uscita prevista per il 22 novembre 2024. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.