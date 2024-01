Russell Crowe non è originario di Ascoli Piceno? Le nuove prove puntano a Fidenza

Negli ultimi tempi era salita all'onore delle cronache la vicenda sulle origini italiane di Russell Crowe, per le quali si erano risaliti fino al comune di Ascoli Piceno. Un nuovo documento però smentirebbe quest'ultimo e affermerebbe che invece l'attore Premio Oscar per Il Gladiatore sarebbe originario di Fidenza, dove risiedeva un suo parente.

Nell’albero genealogico di Russell Crowe comparirebbe, infatti, un antenato nativo di Fidenza, comune in provincia di Parma. "Se verrà dimostrato il ramo di parentela, Crowe avrà diritto a ottenere la cittadinanza italiana per discendenza secondo il criterio dello ius sanguinis", ha spiegato il sindaco Andrea Massari che, consultando gli archivi dell’anagrafe comunale, ha scoperto un antico documento: "Aspetto Crowe per mostrarglielo".

L'occasione si presenterà a breve, dato che Russell Crowe sarà ospite a Sanremo 2024, di scena dal 6 al 10 febbraio prossimi. Crowe non salirà sul palco dell’Ariston in qualità di attore ma si esibirà con la sua band blues, gli Indoor Garden Party. "Verrà a suonare, sapete che è molto amato nel mondo per il blues", ha spiegato Amadeus.

Recentemente l’attore neozelandese, che da tempo si era messo alla ricerca delle proprie origini, aveva svelato con una serie di post sui suoi profili social di avere radici italiane: "Da qualche tempo sono alla ricerca dei miei antenati italiani" ha raccontato Crowe, ma "folkloristici racconti familiari ed errori di trascrizione mi hanno indirizzato su piste sbagliate".

Inizialmente, la celebrità di Hollywood aveva scoperto che il suo bis-bis-bisnonno da parte di madre. "Arrivò in Nuova Zelanda nel 1864, era Luigi Ghezzi, nato nel 1829 ad Ascoli Piceno, figlio di Agostino e Annunziata, nata a Parma". Crowe aveva rivelato che questo suo lontano parente "era andato a lavorare in Argentina, si era imbarcato per l’India, fece naufragio e finì a Città del Capo dove incontrò e sposò Mary Ann Curtain". Successivamente, Mary Ann e Luigi "migrarono in Nuova Zelanda".

Ma stando ai nuovi documenti cartacei scovati dal sindaco di Fidenza Massari, quello stesso Luigi Ghezzi sarebbe appunto fidentino, e, dall’annotazione del podestà sulla sua nascita, si specifica che è figlio di un coltivatore di nome Agostino Ghezzi. "È stato uno studioso di Ascoli Piceno a richiederci di verificare negli archivi", ha spiegato Massari.

Il sindaco, nella serata di mercoledì 24 gennaio, attraverso un post su X ha mostrato il documento emerso dagli archivi, "certificato dall’Archivio di Stato", una pergamena redatta nel Ducato di Parma, datato 23 giugno 1829, aggiungendo una nota rivolta all'attore Premio Oscar: "Caro Russell Crowe, a proposito del tuo antenato Luigi Ghezzi, era molto probabilmente di Fidenza, allora chiamato Borgo San Donnino".

Mistero risolto? Chissà se Crowe e il sindaco di Fidenza si incontreranno direttamente sul palco di Sanremo per discutere di questa simpatica e curiosa vicenda.