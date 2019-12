Russell Crowe e Nicole Kidman si ritrovano in aereo vicini di posto per caso. Il selfie

C'è chi, come Matteo Salvini, incontra un'hater e riceve un dito medio per Natale durante un lungo e rigenerante pisolino, e c'è chi invece come Russell Crowe si ritrovata come vicina di posto in aereo la mitica Nicole Kidman, arrivando anche a scattarsi un selfie per documentare il curioso incontro aeroportuale.

Crowe è di origini Neozelandesi mentre la Kidman è tra più famose attrici provenienti dall'Australia e ormai naturalizzata statunitense, e i due si trovavano sullo stesso identico volo per l'Australia, ovviamente per le vacanze natalizia, per tornare a casa. La cosa meravigliosa è che, oltre a condividere lo stesso aereo, hanno condiviso anche lo stesso spazio, visto che casualmente si sono ritrovati vicini di posto.



Condividendo il selfie di rito per mostrare l'accaduto, la Kidman ha scritto: "Non indovinerete mai chi ho incontrato tornando a casa per Natale. 30 anni di amicizia... e si continua anche". Al che Russell Crowe ha caricato a sua volta la foto, scrivendo: "Ehi Quantas, grazie per avermi riportato a casa in tempo per Natale, lontano dalla frenesia di Los Angeles, e grazie anche per avermi regalato un posto a sedere accanto a una delle mie persone preferite nell'intero universo".



Che belle queste amicizie tra superstar. Buon Natale! Rivedremo Nicole Kidman in The Northman di Robert Eggers, attualmente in pre-produzione.