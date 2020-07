Russell Crowe e Nicole Kidman tra amicizia e carriera: 'Incredibile dove siamo arrivati'

Apparsi rispettivamente nella miniserie The Loudest Voice e nel film Bombshell, entrambi titoli legati allo scandalo del presidente di Fox Roger Alies, Russell Crowe e Nicole Kidman hanno partecipato ad una lunga chiacchierata per il format Actors on Actors di Variety.

Elogiando il cast della serie showtime, nel quale era presente anche Naomi Watts, l'attore ha ricordato con nostalgia il tempo passato insieme alla collega e amica in Australia, a Sydney: "È stato un momento fantastico. Come passare una serata con te. È incredibile pensare a dove tutto è iniziato, e alle nostre ispirazioni, Nicole. Quando io e te giravamo a Darlinghurst. È impensabile che abbiamo avuto delle carriere del genere. Che diavolo è successo? Io te, Naomi [Watts], Hugh [Jackman], questa intera generazione di persone che si conoscono o sono vagamente connesse. È impressionante."

"E siamo ancora tutti amici" ha replicato la Kidman, prima che Crowe che ribadisse "E lavoriamo ancora tutti".

Vi ricordiamo che Crowe tornerà a breve sul grande schermo con Unhinged, nuovo thriller in arrivo nelle sale cinematografiche nei prossimi mesi. A proposito della Kidman, invece, vi rimandiamo alle nostre impressioni su Big Little Lies 2. Per altre curiosità emerse dalla rubrica Actors on Actors, qui potete trovare la conversazione tra Hugh Jackman e Anne Hathaway sugli Oscar 2009.