Russell Crowe e Liam Hemsworth protagonisti del nuovo film di guerra Land of Bad

Il premio Oscar Russell Crowe (Il Gladiatore) e la star di Hunger Games Liam Hemsworth saranno i protagonisti nel thriller action Land Of Bad, nuovo progetto attualmente in vendita al Marché du Film del Festival di Cannes.

Crowe, che ha lavorato col fratello di Liam Chris Hemsworth nel nuovo film Marvel Thor Love and Thunder, interpreterà Reaper, un pilota di droni dell'Air Force che sta offrendo supporto ad una missione speciale della Delta Force nelle Filippine meridionali quando qualcosa va terribilmente storto e dovrà collaborare con un soldato (Hemsworth) e aiutarlo a fuggire. Scritto da David Frigerio e Will Eubank (Paranormal Activity: Next of Kin) e diretto da quest'ultimo, il film dovrebbe iniziare le riprese principali a settembre in Australia.

“Lavorare con attori di talento come Russell e Liam è un sogno che si avvera. Sono entrambi artisti incredibili che riusciranno a trasmettere il forte senso di fratellanza che lega i due personaggi principali", ha affermato Arianne Fraser, CEO di Highland Film Group, che ha portato il film al Mercato di Cannes per presentarlo ai distributori.

Il tre volte candidato all'Oscar Russell Crowe è attualmente in post-produzione col suo secondo film da regista Poker Face, un thriller poliziesco in cui recita sempre al fianco di Liam Hemsworth, e oltre al già citato quarto capitolo della saga di Thor i fan lo vedranno anche in The Greatest Beer Run Ever di Netflix, diretto da Peter Farrelly. Nel frattempo il fratello di Chris Hemsworth Liam, star di Hunger Games, The Expendables e Independence Day: Resurgence, sta attualmente girando il film Netflix Lonely Planet, scritto e diretto da Susannah Grant e con protagonista Laura Dern.