Russell Crowe: 'Io uso il mio metodo, non ho mai studiato recitazione'

Non è male essere uno degli attori più iconici di sempre e ammettere candidamente di non aver mai davvero studiato recitazione: è il caso di Russell Crowe, che ha detto esplicitamente di usare il suo personalissimo metodo per approcciarsi al lavoro.

Rispondendo a una domanda del pubblico durante un evento, che gli chiedeva appunto se usava il Metodo Stanislavskij (uno dei più importanti e influenti nell'interpretazione di un personaggio) e qual era il suo approccio al lavoro, Crowe aveva tranquillamente commentato: "Io uso il metodo Russell Crowe. Non sono mai stato a scuola di recitazione, l'unica volta che mi sono approcciato a questo mondo è quando ho studiato su testi classici per circa tre settimane".

C'è però un punto fondamentale: "Recito da quando ho 6 anni" aveva aggiunto Russell Crowe "e con il tempo diventi sempre più efficiente nell'arrivare al centro del personaggio che stai interpretando. Perciò no, non conosco il Metodo Stanislavskij" e ridendo aveva aggiunto che non gli interessava nemmeno saperlo.

Russell Crowe è sempre stato iconoclasta nel suo modo di approcciarsi alla recitazione, e queste dichiarazioni dette con il sorriso ma comunque vere lo dimostrano sempre. E infatti ecco 5 grandi film con Russell Crowe che non dimenticheremo mai.

E voi siete d'accordo con questo metodo oppure no? Diteci la vostra nei commenti, e sapete perché Russell Crowe ha rifiutato il ruolo di Aragorn?

