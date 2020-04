Per Russell Crowe la più grande interpretazione rock di sempre è una cover: ecco quale

La musica è una delle tante passioni di Russell Crowe: l'attore ha dimostrato le sue doti canore sul grande schermo esibendosi in Les Miserables, ma ha anche più volte mostrato di essere un musicista più che discreto.

Proprio in virtù di ciò, Crowe ha recentemente indicato quella che secondo lui sarebbe da considerare come la miglior performance vocale della storia della musica rock: un fardello non da poco, soprattutto considerando i tanti mostri sacri che potrebbero ambire a questo titolo.

Titolo che diventa ancor più pesante se pensiamo che il pezzo indicato da Crowe altro non è che una cover, seppur di gran successo: si tratta, infatti, della reinterpretazione della storica The Sound of Silence di Simon & Garfunkel registrata nel 2015 dai Disturbed.

"Forse la più grande performance vocale rock di sempre" ha scritto l'attore su Twitter condividendo il video del pezzo e ricevendo immediatamente i ringraziamenti della band tramite il profilo ufficiale della stessa.

La cover di The Sound of Silence dei Disturbed riscosse effettivamente un ottimo successo, ed è generalmente considerata (al netto dei gusti personali) una delle migliori interpretazioni dello storico pezzo colonna sonora de Il Laureato. Certo è che il titolo di "miglior performance vocale rock" è piuttosto pesante: pensate che sia meritato o che l'ex-Gladiatore abbia un po' esagerato?

