Russell Crowe, sarà lui ad inaugurare la nuova stagione del cinema: ecco perché

Secondo quanto riferito da Deadline, anche nell'eventualità in cui i cinema di New York City non riapriranno e la Warner Bros. dovesse decidere di spostare Tenet di Christopher Nolan ad agosto, il film Unhinged con protagonista Russell Crowe uscirà definitivamente l'1 luglio prossimo.

Mentre Tenet viene sponsorizzato come il tanto atteso lancio della stagione estiva dopo il grande arresto di metà marzo, Unhinged sarà il vero e proprio riscaldamento per testare la riapertura, con gli staff dei cinema che coglieranno l'occasione per adeguarsi al funzionamento in un ambiente con posti a sedere nella sala ridotti (25% -50%), protezioni per il viso e sanificazione intensificata.

Il vantaggio di Unhinged è che si tratta di un film d'azione con grande star al traino, e si parla di un box office da circa $30 milioni sulla scia di film come Nella Tana Dei Lupi con Gerard Butler ($44,9 milioni domestici), Un Uomo Tranquilli con Liam Neeson ($32 milioni domestici), Mile 22 con Mark Wahlberg($36,1 milioni).

Mark Gill, produttore del film, ha annunciato: "Stiamo andando al cinema contro zero film e non ci saranno sport dal vivo, concerti o locali notturni aperti. C'è una gran voglia di tornare in sala, una domanda che ha bisogno di un'offerta, e noi siamo pronti."

