Russell Crowe: 'Il copione de Il Gladiatore faceva pena, fu Ridley Scott a convincermi!'

Nel corso di una recente ospitata virtuale al Tonight Show with Jimmy Fellon, l'attore premio Oscar Russell Crowe ha svelato alcuni interessanti retroscena sulla produzione de Il Gladiatore di Ridley Scott, che in questi giorni sta festeggiando il ventesimo anniversario.

"Il Gladiatore è stata un'esperienza unica per me, perché la sceneggiatura che avevano era tremenda, una cosa illeggibile!" ha ricordato Crowe con una risata. "La cosa divertente però fu che il produttore non sapeva che ero già stato in grado di ottenere una copia dello script, quindi la cosa che mi disse fu: 'Non voglio inviarti la sceneggiatura che abbiamo al momento perché probabilmente non ti convincerà. Ma voglio incoraggiarti ad avere un incontro con il regista, Ridley Scott. Ed ecco la cosa a cui voglio che pensi: è il 180 d.C., sei un generale romano e sei diretto da Ridley Scott!'"

A quel punto Crowe ha acconsentito ad avere un incontro con Scott e il regista ha iniziato a vendergli la parte per convincerlo ad accettare: "Abbiamo fatto click fin da quel primo incontro", ha spiegato la star. "All'epoca c'era sicuramente un bel po' di rischio intorno ad una produzione del genere, ma quei dubbi sono andati via via scemando. L'energia collettiva di quel cast è stata fantastica."

Oltre alle onorificenze per il miglior attore a Crowe, la Universal ha vinto cinque premi Oscar con Il Gladiatore tra cui Miglior film, Miglior costume, Miglior suono e Migliori effetti visivi. Il film è stato nominato per un totale di dodici statuette, tra cui la prima candidatura come non protagonista a Joaquin Phoenix e a Ridley Scott come miglior regista, all'epoca la seconda della sua carriera dopo quella con Thelma & Louise.

Per altri approfondimenti scoprite queste curiosità su Il Gladiatore per vedere il film sotto una luce completamente nuova; inoltre, ecco gli ultimi aggiornamenti su Il Gladiatore 2.