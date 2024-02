Russell Crowe gratis a Sanremo:'Non vuole essere pagato, è venuto a sue spese'

Dopo la discussa partecipazione di John Travolta di mercoledì, la terza serata del Festival di Sanremo è stata animata da un'altra star come Russell Crowe, che si è esibito sul palco dell'Ariston con la sua band, con la quale inizierà presto un tour in tutta Italia. L'attore è stato protagonista di un siparietto sul palco.

Insieme ad Amadeus e Teresa Mannino, co-conduttrice della serata, l'attore ha parlato del suo forte legame con l'Italia, certificato di recente: Russell Crowe ha antenati di Ascoli Piceno o forse di Parma, come ha confessato ieri sera, e ha dichiarato di essere molto felice perché ha sempre saputo di avere una connessione speciale con il Belpaese.



Con la Russell Crowe & The Gentlemen Barbers, la star di A beautiful mind e Il gladiatore ha in programma alcune date nello Stivale, da Bologna a Roma fino a Pompei e proprio Ascoli Piceno. Durante la chiacchierata e la breve intervista, Crowe ha ironizzato anche sulla bizzarra scenetta del ballo del qua qua con John Travolta la sera precedente, suscitando ilarità nel pubblico ma soprattutto sui social.

Come confermato in seguito, Russell Crowe si è recato al Festival di Sanremo senza richiedere un rimborso spese per il viaggio:"Viene a sue spese per il piacere di esserci" ha ricordato Amadeus.



La partecipazione di Russell Crowe a Sanremo ha entusiasmato gli spettatori e gli utenti social che hanno particolarmente apprezzato lo spezzone dedicato all'attore, giudicandolo in maniera decisamente più positiva rispetto alla polemica apparizione di Travolta mercoledì.