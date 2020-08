Russell Crowe è una furia nel nuovo esplosivo trailer di Unhinged

Uno dei primi nuovi film ad ottenere effettivamente un'uscita nelle sale negli Stati Uniti è Unhinged nuovo thriller con protagonista la star premio Oscar Russell Crowe, per il quale la casa di produzione Solstice Studios che ha pubblicato online un nuovo trailer ufficiale.

Il film uscirà negli Stati Unit il prossimo 21 agosto, e infatti il filmato promozionale - che potete trovare in calce all'articolo - assicura il pubblico che l'appuntamento sarà rispettato: la storia di Unhinged porta un normale incidente stradale in una direzione più terrificante raccontando la storia di Rachel (Caren Pistorius), una madre che si appoggia al suo clacson nel momento sbagliato e per via del tipo sbagliato (Russell Crowe).

La protagonista, in ritardo per andare al lavoro, incrocia uno sconosciuto fermo al semaforo: il suono del clacson col quale cerca di mettergli fretta causerà a Rachel e tutti quelli che ama diversi problemi, dato che il misterioso uomo vuole lasciare un ultimo segno nel mondo insegnandole una serie di lezioni mortali. Ne risulta un pericoloso gioco del gatto e del topo che dimostra che non puoi mai sapere chi ti guida accanto.

Nel cast anche Gabriel Bateman (Child’s Play) e Jimmi Simpson. Il film è diretto da Derrick Borte (American Dreamer), scritto da Carl Ellsworth (Disturbia, Red Eye) e prodotto da Lisa Ellzey (Warrior, Kingdom of Heaven).