Russell Crowe si fratturò le gambe sul set di Robin Hood, ma lo scoprì solo 10 anni dopo

Dopo la recente apparizione al Festival di Sanremo, l'attore Russell Crowe si è fermato a parlare della sua lunga carriera con la rivista People, e in un passaggio ha ricordato il grave incidente di cui fu sfortunato protagonista sul set di Robin Hood di Ridley Scott.

“Durante le riprese di una scena ho fatto un salto dal cancello di un castello e sono atterrato su un terreno abbastanza irregolare e soprattutto duro come la roccia. Avremmo dovuto preparare il terreno per quel salto e interrare un materassino o cose del genere, ma avevamo fretta di realizzare la ripresa perché la luce del giorno ci stava abbandonando, e avevamo sul set centinaia di comparse, frecce che volavano e vasi di olio bollente accesi che davano fuoco al castello quindi non c'era modo di tirarsi indietro", ha continuato. "Mentre saltavo, ricordo di aver pensato: 'Forse mi farò male.'"

L'attore ha raccontato di essere atterrato sui talloni e di aver sentito "come una scossa elettrica che esplodeva attraverso tutto il mio corpo. L'ultimo mese di riprese per me è stato molto complicato, per diverse settimane ho fatto molta fatica a camminare. Non ho mai discusso dell'infortunio con la produzione e non mi sono mai preso neanche un giorno libero, ho semplicemente continuato ad andare a lavorare". Dieci anni dopo l'incidente, si recò da un medico a causa di forti dolori alle gambe e le analisi trovarono resti di fratture in entrambe le tibie. "A quanto pare, ho finito quel film con due gambe rotte", ha detto. "Nessun gesso, nessuna stecca, nessun antidolorifico, hanno semplicemente continuato a funzionare e, col tempo, sono guarite da sole."

Per quanto riguarda Ridley Scott, segnaliamo che secondo le indiscrezioni Paramount sarebbe rimasta sbalordita da una prima proiezione de Il gladiatore 2 che avrebbe avuto luogo nei giorni scorsi.