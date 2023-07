Russell Crowe, foto con l'amico Del Piero al concerto: l'ex campione:'Voce fantastica'

L'ex fuoriclasse della Juventus Alessandro Del Piero, da tempo residente a Los Angeles, ha partecipato attivamente all'iniziativa di Russell Crowe e la sua band. La star de Il gladiatore ha tenuto un concerto musicale a Bologna, organizzato a scopo benefico per devolvere l'incasso alle famiglie alluvionate in Emilia-Romagna.

Dopo il video messaggio per Russell Crowe pubblicato sui social nei giorni scorsi, nei quali l'ex campione azzurro invitava le persone a partecipare al concerto della star hollywoodiana, sul suo account Instagram è comparsa una foto che lo ritrae proprio insieme all'attore nel backstage dell'evento.



"Spettacolo fantastico e grande concerto. Voce fantastica, Russell Crowe. Ben fatto amico" ha scritto Del Piero a corredo della foto in cui appare sorridente accanto alla star.

Il concerto si è svolto al Teatro Comunale Nouveau ed è stata l'unica tappa nel Nord Italia di Crowe e il suo gruppo musicale, gli Indoor Garden Party.



Il pubblico è andato in visibilio sia per la performance di Crowe sia per la presenza di Alex Del Piero, accolto con un'ovazione.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nove anni fa in India, nei Delhi Dynamos, 'Pinturicchio' si è stabilito a Los Angeles dove ha aperto un ristorante italiano chiamato N10 e si occupa di una Juventus Academy.

