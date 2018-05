Russell Crowe al film-concerto de Il gladiatore a Roma?

Un'orchestra di duecento elementi eseguirà la colonna sonora dal vivo de Il gladiatore, kolossal di Ridley Scott che verrà proiettato a giugno nel corso di alcuni concerti evento a Roma. La speranza di vedere Russell Crowe dal vivo e non solo sullo schermo è arrivata nelle scorse ore, grazie ad un tweet della stessa star neozelandese.

L'interprete di Massimo Decimo Meridio ha condiviso su Twitter alcune parole sull'evento:"Non ho ancora fatto dei progetti ma...Il gladiatore verrà proiettato al Colosseo il 6 giugno. Un'orchestra di 200 elementi. Justin Freer direttore d'orchestra. Lisa Gerrard che canterà. Raccogliendo fondi per l'iniziativa End Polio Now. Poi l'8 e 9 giugno le proiezioni al Circo Massimo..." Poi la conclusione, in un italiano non proprio perfetto:"è il momento in chi Massimo ritorna?".

Organizzato da Rotary International e Parco Archeologico del Colosseo, l'evento ha come finalità la raccolta fondi per la campagna contro la poliomelite sostenuta da Rotary, Unicef, Oms e dalla Fondazione Bill e Melinda Gates.

Il gladiatore è uno dei maggiori successi commerciali nella carriera di Ridley Scott. Uscito nel 2000, il film racconta la vicenda del generale Maximus (Russell Crowe), tradito dal figlio dell'imperatore Marco Aurelio (Richard Harris), il malvagio Commodo (Joaquin Phoenix), e costretto in schiavitù. Diventerà un gladiatore e inizierà il suo processo di rinascita per vendicare la propria famiglia e l'imperatore.

Il gladiatore vinse cinque Oscar - miglior film, miglior attore protagonista (Russell Crowe), migliori costumi, miglior sonoro e migliori effetti speciali - su dodici nomination.