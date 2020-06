Russell Crowe, i figli hanno deciso di passare il lockdown lontano dal padre: ecco perchè

Russell Crowe sta trascorrendo la quarantena causata dalla pandemia di Coronavirus in assenza dei suoi due figli, Charles e Tennyson, per un motivo piuttosto particolare. A raccontarlo è stato lo stesso attore neozelandese, premio Oscar per A Beautiful Mind, in un video collegamento con The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Russell Crowe ha deciso di passare il periodo di lockdown nella sua proprietà nell'entroterra australiano, circondato dai boschi, una location che non è stata apprezzata dai figli dell'attore per un motivo esilarante:"Quando è iniziato l'obbligo del distanziamento sociale, le scuole sono rimaste aperte ancora per un po' quindi si è creata un po' di confusione su dove andare. A fine giornata i miei figli hanno deciso di isolarsi a Sydney. Io ero un po' offeso perchè mi trovavo nei boschi e abbiamo questa proprietà con gli spazi aperti, è fantastico stare qui. Ma loro hanno risposto 'No, no papà, abbiamo scelto d'isolarci nella parte più popolata del nostro Paese, circondati dalle aree più infette'. Ho risposto 'Ragazzi, vi posso chiedere perchè?' E mio figlio minore Tennyson, che è troppo sincero, ha risposto 'Perchè abbiamo Uber e ci porta il cibo a domicilio'".



Nel 2003 Russell Crowe sposò la cantante australiana Danielle Spencer, dalla quale ha avuto due figli, Charles (2003) e Tennyson (2006). La coppia si è separata nel 2012, per poi divorziare ufficialmente nel 2018.

Russell Crowe ha confessato che il copione de Il gladiatore faceva pena e che ha accettato di girare il film solo grazie a Ridley Scott.

Per quanto riguarda il futuro, Il gladiatore 2 potrebbe davvero diventare realtà, come ammesso dal produttore del film.