Russell Crowe entra nel Colosseo e cita Il Gladiatore: 'Quello che facciamo in vita...'

Russell Crowe è a Roma in questi giorni con la famiglia, e dopo aver pubblicato uno scatto che mostrava tutto il suo clan davanti alle porte del Colosseo, la star ha fatto di meglio svelando su Twitter un epico selfie all'interno dell'arena romana.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, naturalmente la star non si è potuta esaminare dal salutare i suoi fan con una citazione a Il Gladiatore, scrivendo: "Quel che facciamo in vita riecheggia nell'eternità", una delle frasi simbolo di Massimo Decimo Meridio, che Russell Crowe interpretò nel film premio Oscar diretto da Ridley Scott.

Ricordiamo che Russell Crowe si trova a Roma per preparare il suo prossimo progetto cinematografico, che lo vedrà interpretare Padre Gabriele Amorth in The Pope s Exorcist, la storia di uno dei massimi esperti di esorcismo della Santa Romana Chiesa che sarà tratta da due dei numerosi bestseller del celebre prete italiano, intitolati "An Exorcist Tells His Story" e "An Exorcist: More Stories". L'attore, attualmente in sala con Thor: Love & Thunder nei panni di Zeus, tornerà nel 2023 in un cinecomix Marvel grazie all'attesissimo Kraven il Cacciatore, oltre a riprendere la sua carriera da regista con il film Poker Face.

Sempre a tema Colosseo, ricordiamo che Il Gladiatore 2 è attualmente in lavorazione, con Ridley Scott che ha confermato che la sceneggiatura del sequel è già pronta.