Russell Crowe ancora in un dramma storico dopo Il Gladiatore: è nel cast di Nuremberg!

Nuremberg, un dramma storico ambientato nella Germania del dopoguerra, ha una nuova importante aggiunta al suo cast: dopo l'adesione di Rami Malek e Michael Shannon, Russell Crowe entra a far parte della squadra di James Vanderbilt.

Vanderbilt, noto per aver scritto Zodiac di David Fincher e i due Murder Mystery per Netflix, scriverà e dirigerà Nuremberg: l'inizio della produzione è previsto per l'inizio di febbraio 2024. Il film è basato sul libro del 2013 The Nazi and the Psychiatrist: Hermann Goring, Dr. Douglas M. Kelley, and a Fatal Meeting of Minds at the End of WWII di Jack El-Hai. Il progetto proviene dalla Bluestone Entertainment e Walden Media. Russell Crowe, al momento in trattativa per essere il super ospite di Sanremo 2024, torna al dramma storico dopo Il Gladiatore: ricordiamo che l'attore non sarà presente nel sequel del film di Ridley Scott, Il Gladiatore 2.

Nonostante sostenga le ragioni forti che spingono il regista a tornare sul mondodell'Antica Roma e si mostri molto entusiasta del progetto nonostante non sia direttamente coinvolto, Crowe ha di recente mostrato una certa insofferenza alla quantità di domande che riceve su Il Gladiatore 2. "Non ha niente a che fare con me. In quel mondo, io sono morto. Sei piedi sotto terra" ha dichiarato l'attore. Che Nuremberg possa essere rappresentare una rinascita nel genere del dramma storico?