Russell Crowe contro diavolo e complotti nel trailer ufficiale de L'esorcista del Papa

Sony Pictures Italia ha condiviso in questi minuti il trailer ufficiale de L’Esorcista del Papa, nuovo film diretto da Julius Avery con il premio Oscar Russell Crowe nei panni di Padre Gabriele Amorth, il celebre sacerdote italiano che ha eseguito oltre centomila esorcismi per il Vaticano.

Ispirato ai veri scritti di Padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano, L Esorcista del Papa racconta la storia di Padre Amorth che, indagando sulla terrificante possessione di un ragazzo, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta. Nel filmato promozionale, disponibile all'interno dell'articolo, Padre Amorth si trova alle prese con esorcismi, demoni e intrighi, con il Vaticano che a quanto pare per qualche motivo ha insabbiato l'indagine che il protagonista sta svolgendo.

Il film, scritto da Michael Petroni e Evan Spiliotopoulos, è tratto dai bestseller internazionali di Padre Amorth e nel cast, oltre a Russell Crowe, include anche Daniel Zovatto (Penny Dreadful: City of Angels, Man in the Dark), Alex Essoe (Doctor Sleep, Midnight Mass) e il grande Franco Nero (Django Unchained, John Wick - Capitolo 2). Il regista come detto è Julius Avery, divenuto famoso per il war-movie horror Overlord e visto recentemente sugli schermi di Prime Video con l'originale film di supereroi Samaritan, con protagonista Sylvester Stallone.

L’Esorcista del Papa uscirà in Italia in esclusiva per i cinema a partire dal prossimo 13 aprile, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Che cosa ve ne pare di questo primo trailer? Ditecelo nei commenti.