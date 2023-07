Russell Crowe cuore laziale: la risposta perentoria ad un cameriere a Pompei

Dopo il concerto benefico di Bologna, Russell Crowe prosegue il suo tour in Italia a Pompei, dov'è stato accolto da una folla di fan che hanno scattato selfie e girato video in compagnia dell'attore, star di kolossal come Il gladiatore e A Beautiful Mind, che non ha perso l'occasione per ribadire la propria fede calcistica.

In visita a Pompei, Crowe si è fermato a pranzare al ristorante Bosco de' Medici, e dopo aver consumato il pasto si è intrattenuto qualche istante con i camerieri del locale. Proprio in quell'occasione, durante un video girato dall'attore, che potete trovare sul sito di Repubblica, uno dei ragazzi presenti ha cercato di carpire un 'Forza Napoli' dall'attore neozelandese.



Crowe non si è fatto trovare impreparato e all'esclamazione ha risposto in maniera divertita e perentoria con un secco 'Forza Lazio!', scatenando le risate e la bonaria disapprovazione dei presenti. Da tempo ormai è noto che Russell Crowe ha una passione biancoceleste, svelata durante l'ultima Festa del Cinema di Roma, alla quale partecipò lo scorso autunno.



La rivelazione sulla fede calcistica dell'attore ha fatto molto scalpore a Roma, città nella quale è ambientato uno dei suoi film più apprezzati, Il gladiatore, nel quale recita nel ruolo di Massimo Decimo Meridio.



In questo periodo è in corso la lavorazione a Malta del secondo kolossal del franchise diretto da Ridley Scott con Paul Mescal protagonista, e secondo Crowe il sequel de Il gladiatore sarà speciale.