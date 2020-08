Russell Crowe a cuore aperto: 'Devo la mia carriera a Sharon Stone'

Ospite al Late Show with Seth Meyers per promuovere il suo ultimo film, Il giorno sbagliato di Derrick Borte, l'amatissimo Russell Crowe (Il Gladiatore, A Beautiful Mind) ha avuto modo di soffermarsi su di un sentito quanto inaspettato omaggio all'amica e collega Sharon Stone, a cui dice "di dovere tutto".

Crowe ha infatti spiegato come la Stone abbia combattuto duramente per avere la star Neo Zelandese a fianco a lei nel 1995 nel western cult Pronti a morire di Sam Raimi, che è stato proprio il debutto cinematografico americano dell'interprete. Inizialmente, però, la produzione e lo stesso Raimi lo avevano completamente ignorato per il ruolo di Cort, fino a quando la Stone, che era anche produttrice del progetto, ha salvato la situazione.



Ha detto Crowe: "Mi ci sono voluti circa 18 mesi e centinaia di incontri prima di ottenere effettivamente un ruolo americano. E l'ho ricevuto alla fine solo perché Sharon Stone aveva visto un film neo zelandese di cui ero protagonista, innamorandosene". L'attore ha spiegato che la collega ha dovuto affrontare molte opposizioni quando fece il suo nome per la parte, ringraziandola anche pubblicamente per non essersi arresa e aver insistito:



"Si è gettata in una sorta di combattimento all'arma bianca con i produttori di sesso maschile del film, puntando i piedi a terra e dicendo 'assumerete la persona che dico io di assumere come mio interesse amoroso'. Se non fosse stato per la sua forza d'animo e il suo impegno, non so quanto altro tempo sarebbe passato prima di riuscire a ottenere un ruolo da protagonista in un film americano. Devo ringraziarla davvero di cuore, le devo la mia carriera".



