Russell Crowe comprò una testa di dinosauro da Leonardo DiCaprio: 'Avevamo bevuto un po''

Cosa c'è di più strano rispetto a un teschio di dinosauro sopravvissuto fino a oggi? Che una star di Hollywood, ossia Leonardo DiCaprio, la conservi nella sua casa come un oggetto di museo. Se consideriamo anche che l'ha venduto a Russe Crowe, il tutto aggiungendo alcol a volontà... be', la situazione diventa a dir poco bizzarra.

"L'ho comprata per i miei figli" ha dichiarato l'attore di A Beautiful Mind, Master & Commander e Skinheads. "Sai com'è, mi sono lasciato un po' andare. C'era perfino la vodka coinvolta nel pagamento, il tutto a casa di Leonardo". In particolare, quest'ultimo "era piuttosto gentile al riguardo, mi ha detto: 'Te la vendo allo stesso prezzo con cui l'ho comprata', ossia circa trenta, trentacinque mila dollari". A proposito, quanto vivevano in media i dinosauri? La risposta potrebbe sorprendervi.

A spingere l'attore a comprare quel manufatto, però, non è stata la sensazionalità della specie in questione, perché in fondo si trattava soltanto "di un un dinosauro normale"; al contrario, "se ho deciso di comprarlo è perché in quel periodo, intorno al 2008 o 2009, i miei figli – e in particolare quello più grande – ne erano a di poro affascinati. Adoravano i dinosauri. Allora ho detto: 'Ecco qua, tutto vostro e pronto per la stanza dei giochi'".

Un argomento che ha ben poco a che spartire con la cinematografia, ovviamente, ma l'attore non potrebbe esserne più felice: Russel Crowe si è stancato di ricevere domande su Il Gladiatore, nonostante il sequel in arrivo abbia riportato in auge la pellicola.