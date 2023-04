Russell Crowe compie 59 anni: '5 mesi senza bere? Fu il periodo più duro della mia vita'

Di sfide in carriera un attore come Russell Crowe ne avrà affrontate sicuramente tante: nessuna, però, è paragonabile a quella con la quale la star de Il Gladiatore (che oggi spegne ben 59 candeline, essendo nato il 7 aprile del 1964) dovette interfacciarsi in occasione delle riprese di L.A. Confidential.

Tornato nelle scorse ore a parlare del film su Kraven, Crowe fu infatti costretto dallo script di James Ellroy a non toccare alcol per ben 5 mesi in modo da prepararsi adeguatamente alla parte di quel Bud White che, secondo la descrizione di Ellroy, era esattamente l'opposto di un assiduo bevitore.

"Una delle cose più dolorose del personaggio che interpretai in L.A. Confidential fu che l'autore, James Ellroy, continuava a dirmi che Bud non era un bevitore. Io dicevo: 'Andiamo, è il 1953. Lui è un poliziotto, vuoi dirmi che dopo il cambio non si siede attorno a un tavolo coi ragazzi a bere una birra?', ed Ellroy mi disse: 'Assolutamente no'. Quindi per cinque mesi e sette giorni non toccai un drink. Fu probabilmente il periodo più duro della mia vita" furono le parole dell'attore.

E voi, sareste in grado di reggere una simile sfida? Riuscireste a non guardare neanche un'innocua birretta per 5 mesi? In tal caso, i nostri complimenti! Certo è che il buon Russell ci avrà pensato bene, da quel giorno in poi, prima di accettare il ruolo di un astemio.