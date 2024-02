Russell Crowe, i biglietti del tour sono in vendita! Quanto costano e dove comprarli

L'ospitata di Russell Crowe all'ultimo Festival di Sanremo non è certo passata inosservata. La star si è esibita sul palco dell'Ariston con la sua band, regalando al pubblico un assaggio delle atmosfere rock e blues che si respireranno nei suoi show estivi.

Proprio a Sanremo, Russell Crowe ha annunciato il tour italiano della sua band, rivelando che il suo desiderio di esibirsi in Italia si sarebbe realizzato a breve. Russell Crowe and The Gentlemen Barbers calcheranno i palcoscenici italiani tra giugno e luglio 2024, portando la tradizione del rock a stelle e strisce in alcune delle location più suggestive del nostro Paese, tra cui il Colosseo e l'Anfiteatro di Pompei.

Proprio oggi, 19 febbraio 2024, l'attore ha condiviso sul suo profilo X la notizia dell'apertura delle prevendite dei biglietti per il concerto di Pompei, che si terrà il 9 luglio prossimo, alle ore 21. È possibile acquistare su Ticketone i biglietti dell'evento, in base a diverse categorie di prezzo: 50 euro per la gradinata numerata, 55 euro per la gradinata platinum numerata, 60 euro per la poltrona, 70 euro per la poltronissima e 80 euro per la poltronissima vip.

Russell Crowe non ha mai fatto un mistero della sua passione per la musica e della sua abilità nel coniugare amore per il cinema e amore per il rock blues. Risale al 2012 la sua partecipazione al musical Les Misérables, nei panni di Javert: già in quell'occasione, con un repertorio indubbiamente più "classico", avevamo avuto modo di ascoltare il suo timbro scuro e graffiato, a cui adesso l'attore potrà dare libero sfogo con un tour che si preannuncia davvero spettacolare.