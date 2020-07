Russell Crowe, quella volta in cui l'attore temeva di perdere il ruolo in LA Confidential

Russell Crowe sarà anche uno degli attori più rinomati di Hollywood, ma anche lui ha temuto di perdere dei ruoli in favore di altri illustri colleghi. Come quella volta di L.A. Confidential...

L'attore neozelandese ha rivelato a GQ di aver temuto parecchio, ai tempi del film, che la produzione di L.A. Confidential stesse pensando di sostituirlo con un altro celebre attore...

"Mi avevano fatto arrivare in aereo e dato una camera d'albergo durante il periodo delle prove. Ma avevo amici del campo che mi continuavano a ripetere come sarebbe stato Sean Penn a interpretare il mio ruolo. Sapete, stavo parlando con il regista, e quello era il mio personaggio!" racconta.

"Ma poi a un certo punto smisero di pagarmi il conto dell'hotel e della macchina a noleggio, e di fornirmi il necessario giorno per giorno... Quindi la situazione si era fatta pesante, al punto tale che in alcune occasioni me ne sono uscito dal retro dell'hotel per non dover parlare con il manager dell'hotel che mi avrebbe fermato per chiedermi cosa stava succedendo".

Così decise che c'era solo una cosa da fare: "Sentivo tutto ciò che stava accadendo intorno a me, e l'unica sicurezza che avevo era la parola del regista che mi avesse già scelto. Quindi ho continuato semplicemente a presentarmi a lavoro. Credo che se ci fosse stato davvero un giorno in cui, preso dalla frustrazione, non mi fossi presentato a lavoro, quella sarebbe stata la scusa perfetta per farmi fuori e dare il ruolo a qualcun altro".

Ma tutto è bene ciò che finisce bene, e il ruolo di Bud White nel film di Curtis Hanson andò proprio al futuro interprete di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore.