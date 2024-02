Russell Crowe arriva a Sanremo: tutto pronto per il superospite 'italiano'

Nella terza serata del Festival di Sanremo, l'ospite internazionale sarà Russell Crowe. La star salirà sul palco dell'Ariston per esibirsi in una performance musicale e per contribuire alla conduzione insieme ad Amadeus e all'attrice Teresa Mannino. Gli occhi saranno tutti per Crowe, soprattutto dopo le polemiche su John Travolta.

Sin dalla partecipazione di ieri sera sul palco di John Travolta sui social è montata la polemica nei confronti delle gag alle quali la star di Grease si è sottoposto, per non parlare delle discussioni sul presunto cachet e sulla presunta sponsorizzazione occulta.



Lo stesso John Travolta è stato criticato per aver accettato un simile trattamento; nell'occhio del ciclone soprattutto la gag del ballo del qua qua con Fiorello e Amadeus all'ingresso del teatro. Anche per questo motivo, stasera ci sarà molta attenzione nei confronti di Russell Crowe, che torna all'Ariston a ventitré anni di distanza dalla prima apparizione, nel 2001, sull'onda del successo del kolossal di Ridley Scott. Di recente, Russell Crowe ha svelato di aver scoperto di avere origini italiane, perché un suo antenato era di Ascoli Piceno.



Crowe ha annunciato entusiasta il suo arrivo a Sanremo con una foto pubblicata sui social insieme al proprio entourage.

Nel frattempo, stasera si esibiranno gli altri quindici artisti che ieri hanno partecipato in qualità di presentatori dei propri colleghi e che tra qualche ora invertiranno il ruolo per permettere a tutti i trenta cantanti di esibirsi nell'arco delle due serate. Prima della finale di sabato, domani sarà la volta della serata cover.

Ecco la classifica della seconda serata di Sanremo 2024, votata dal televoto e dalle radio.