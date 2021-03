Russell Crowe, annunciato il nuovo e interessante film: ecco di cosa parlerà

Dopo aver convinto con la sua inquietante interpretazione ne Il giorno sbagliato, il poliedrico e amatissimo Russell Crowe ha trovato il suo nuovo progetto cinematografico in Rothko, biopic diretto dalla regista Sam Taylor-Johnson (Cinquanta sfumatura di grigio) e dedicato all'artista Mark Rothko e alla sua eredità culturale.

Crowe vestirà proprio i panni di Rothko e guiderà un bel cast corale composto da Aaron Taylor-Johnson (marito della regista), Michael Stuhlbarg, Jared Harris e Aisling Franciosi. ll film sarà ambientato nel mondo dell'arte e sul tentativo della figlia del protagonista di portare avanti l'eredità culturale del padre. A vestire i panni della figlia sarà proprio la Franciosi, emersa dopo la sua partecipazione a The Nightingale di Jennifer Kent.



Rothko è stato un artista lettone noto soprattutto per i suoi dipinti composti da campi di colore formati da rettangoli irregolari e pittorici, prodotti principalmente tra il 1949 e il 1970. Il film della Taylor-Johnson si basa comunque sul libro The Legacy of Mark Rothko scritto da Lee Seldes, proprio dedicato al come Kate Rothko abbia combattuto contro mediatori di potere corrotti ed elitari che hanno cospirato a lungo per vendere l'arte del padre in modo fraudolento dopo la sua dipartita.



Per Russell Crowe potrebbe trattarsi di una bella sfida, anche in termini di fisicità, dovendo perdere diverso peso per entrare nella figura di Rothko, da sempre abbastanza esile. Non vediamo l'ora di ammirare la performance.