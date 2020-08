Russell Crowe annuncia Il Gladiatore 2, ma è solo un epico troll

Dopo aver rivelato di non essere stato contatto per Il Gladiatore 2, Russell Crowe ha voluto giocare ancora un po' con il cuore dei fan postando su Instagram un finto annuncio del sequel, sfoderando anche l'iconico elmo del film di Ridley Scott.

Come potete vedere in calce all'articolo, le solenni parole di Crowe in realtà servono solamente a promuovere l'uscita di Unhinged, nuovo thriller in arrivo nelle sale italiane il 24 settembre che lo vedrà come protagonista.

"È questo l'annuncio che state aspettando? Il Gladiatore 2" ha scritto l'attore nella didascalia del video, che inizia con le classiche parole di Massimo Decimo Meridio "Mi chiamo..." per poi lasciare spazio a sorpresa alla presentazione di Unhinged.

Troll di Russel Crowe a parte, Ridley Scott sta lavorando davvero ad un sequel del film uscito nel 2000: stando alle parole Douglas Wick, produttore dietro al successo del primo capitolo, le possibilità che il progetto possa andare in porto sono infatti "superiori al 50%".

In ogni caso, per avere ulteriori novità sul progetto ci sarà probabilmente da attendere ancora diverso tempo, visto che Ridley Scott è ancora impegnato con le riprese di The Last Duel e ha già in programma di girare un film sull'omicidio di Maurizio Gucci con protagonista Lady Gaga, raggiunta nei giorni scorsi anche da Robert De Niro, Jared Leto, Adam Driver e Al Pacino.