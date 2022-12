Russell Crowe ambasciatore di Roma: 'Prossimi mondiali? Inaccettabile non farli qui!'

Solo chi ha combattuto nel Colosseo merita una nomina ad Ambasciatore di Roma nel mondo: l'onorificenza a Russel Crowe di recente dal Sindaco Gualtieri. Ma lui non la prende come una carica simbolica e batte il pugno sui prossimi mondiali di calcio con un tweet in italiano: "Inaccettabile non farli in Italia".

Era già nel luglio scorso che Russell Crowe si era recato al Colosseo in visita nella città di Roma, citando ovviamente uno dei ruoli che più l’hanno reso famoso nel mondo del cinema (e della romanità, quella antica): Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore di Ridley Scott. Alcuni mesi dopo, a ottobre, è tornato nella Capitale in occasione della Festa del Cinema di Roma per presentare il suo nuovo film da attore e regista: purtroppo, come potete leggere dalla nostra recensione, non ci ha affatto convinto Poker Face.

Ma l’attore è stato accolto a Roma con tutti gli onori, sostenendo una Masterclass partecipata con Alice nella Città destinata a restare nella storia della kermesse. E non è tutto. Negli stessi giorni è stato onorato dal Sindaco Gualtieri con la carica di “Ambasciatore di Roma”, un ruolo alquanto simbolico che poteva mettere semplicemente in bella mostra, su uno scaffale, assieme alla targa. Ma lui dimostra di prenderlo sul serio e batte il pugno su una nuova questione.

Si starebbe già parlando infatti della prossima sede dei mondiali di calcio, all’indomani della vittoria dell’Argentina in Qatar. Scrive infatti in un post a metà fra inglese e italiano, che anche se leggermente sconnesso gli perdoniamo assolutamente: “Mi mordo la lingua e ho la bocca cucita, ma... Come neo Ambasciatore di Roma nel mondo, dichiaro inaccettabile che l’Italia non ospiti i prossimi Mondiali. Consente di lavorare in armonia per raggiungere e fornire i finanziamenti e le infrastrutture. Grazie. Facciamolo”. Trovate il suo post twitter in calce all’articolo, con tanto di immagini mentre firma da neo ambasciatore.