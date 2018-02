Russell Brand sarà il protagonista della action comedy "Butterfingers"!

Russell Brand sarà il protagonista della commedia d'azione Butterfingers, della Fyzz Facility, che ne ha riportato la notizia, ha anche dichiarato che alla regia ci sarà Barnaby Southcombe, a partire dalla sceneggiatura di Tom Nash.

La Fyzz Facility produrrà la pellicola insieme alla Embargo Films.

Butterfingers segue la storia di un killer solitario e sfortunato di nome Keith (Russel Brand) - noto anche come Butterfingers - mentre deve vedersela con l'arcinemico Perry, che ha il suo stesso obiettivo da eliminare, in Spagna. Quando Perry batte Keith sul tempo e rapisce la ex del bersaglio, Keith prende a malincuore il figlio adolescente e la figlia di 9 anni del bersaglio, come "rapiti" di "seconda scelta". Sarà una spassosa corsa attraverso tutta l'Europa mentre Keith, oltre a cercare di battere il rivale, dovrà anche vedersela con i due ragazzini!

Mark Lane di The Fyzz Facility ha dichiarato: "Tom ha scritto una sceneggiatura estremamente divertente che trova un nuovo fan ad ogni lettura. Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con Russell e Barnaby per dare vita a "Butterfingers".

La produzione di Butterfingers è previsto che inizi a luglio 2018 nel Regno Unito. L'Highland Film Group gestirà le vendite globali e presenterà il film agli acquirenti al Festival del cinema di Berlino, la prossima settimana.