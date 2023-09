Russell Brand, l'attore accusato di violenza sessuale: cosa è successo

La polizia londinese ha ricevuto una denuncia di presunta violenza sessuale contro l'attore e conduttore Russell Brand. In seguito alle accuse di violenze nei confronti di diverse donne, le forze dell'ordine britanniche hanno confermato l'esistenza della denuncia per un presunto stupro che sarebbe avvenuto nel 2003.

In seguito a quanto riportato dal Sunday Times ecco la dichiarazione ufficiale della polizia:"Siamo a conoscenza delle segnalazioni del Sunday Times e del Dispatches di Channel 4 riguardo ad accuse di reati sessuali. Domenica 17 settembre il Met ha ricevuto una segnalazione di violenza sessuale avvenuta a Soho, nel centro di Londra, nel 2003. Gli agenti sono in contatto con la donna e le forniranno supporto" ha dichiarato un portavoce della polizia.



"Abbiamo parlato per la prima volta con il Sunday Times sabato 16 settembre e da allora abbiamo intrapreso ulteriori contatti con il Sunday Times e Channel 4 per garantire che chiunque creda di essere stato vittima di un reato sessuale sia a conoscenza di come denunciarlo alla polizia" ha proseguito.



"Continuiamo a incoraggiare chiunque creda di essere stato vittima di un reato sessuale, non importa quanto tempo fa, a contattarci" ha concluso. Quattro donne hanno accusato il protagonista di Arturo di violenza sessuale e in un caso di stupro. A seguito delle accuse il contratto editoriale di Brand con la casa editrice Pan Macmillan Bluebird è stato sospeso:"Si tratta di accuse molto gravi e alla luce di esse, Bluebird ha preso la decisione di sospendere tutte le future pubblicazioni con Russell Brand". Con la casa editrice l'attore aveva pubblicato Recovery: Freedom from our Addictions nel 2018 mentre una nuova versione del libro era attesa per il 2024.

Brand ha negato le accuse, dichiarando che i rapporti sarebbero stati "assolutamente sempre consensuali". Famoso come comico, autore e conduttore, oltre che come attore, Russell Brand ha recitato in Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh nel 2019.