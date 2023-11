Russell Brand accusato di molestie sessuali sul set di Arthur

Dopo le numerose accuse di violenza sessuale per Russell Brand, anche una comparsa cinematografica di Arthur si scaglia contro l'attore per lo stesso motivo. La causa civile, intentata venerdì 3 novembre 2023 presso la Corte Suprema di New York, è stata riferita dalla BBC.

La denunciante, ossia Jane Doe, ha definito Brand come "una persona che sembrava ubriaca, puzzava di alcol e portava una bottiglia di vodka sul set"; inoltre, l'avrebbe seguita in bagno e aggredita mentre "un membro della troupe di produzione sorvegliava la porta dall'esterno".

Di conseguenza, anche Warner Bros Pictures e altre società coinvolte sono citate come imputati. Da parte sua, Brand nega le accuse, definendo tutte le sue relazioni passate come "sempre consensuali"; in un'altra occasione, invece, l'attore ha pubblicato un video in cui ribadiva di essere la vittima di una cospirazione, secondo la quale i media mainstream, nel tentativo di impedirne il successo, adottavano le soluzioni più disparate.

Diretto da Jason Winer (ricordato anche per New Girl e Modern Family), Arthur, anche conosciuto come Arturo in Italia, è basato sull'omonimo film del 1981 e racconta la storia di un playboy miliardario che, dopo aver conosciuto la guida turistica e aspirante scrittrice Naomi, rivoluzionerà completamente la propria esistenza. Nel cast, oltre a Brand, figurano anche Helen Mirren, Jennifer Garner, Greta Gerwig e Geraldine James.

Purtroppo, le recensioni sono state tutt'altro che positive: il film ha ricevuto ben due nomination durante i Razzie Awards 2011 come peggiore attore protagonista (Russel Brand) e peggior prequel, remake, rip-off o sequel.

Per approfondire l'argomento, ecco il poster e la sinossi di Arthur.