Russell Crowe in tour australiano per l'Indoor Garden Party

Dal Colosseo ai teatri è un attimo per Russell Crowe. La star hollywoodiana, per chi non lo sapesse, è anche un affermato musicista. L'attore, infatti, ha fondato negli anni '80 la band 30 Odd Foot of Grunts.

L'attore, star de Il Gladiatore che presto avrà un sequel, si esibirà in tutta Australia nell'ambito dell'Indoor Garden Party di cui è voce e chitarra.

Russell Crowe dividerà il palco con la sua band The Gentleman Barbers. Gli eventi vedranno anche la partecipazione di Janet Devlin, Lorraine O' Reilly, Myth of Her. Il tour partirà il 9 maggio e porterà l'attore premio Oscar anche al Sydney Opera House. Una grandissima opportunità per Russell Crowe che ha annunciato il tour completo sul proprio profilo Instagram, mostrandosi entusiasta di calcare uno dei più importanti palchi al mondo.

L'attore, da sempre, mostra un grande attaccamento alla musica. Russell Crowe, infatti, arriva in Australia dopo il tour europeo che, lo scorso autunno, lo ha portato a Londra, Leeds e Dublino.

Le date di Russell Crowe's Indoor Garden Party porteranno la star sui varie palchi di Byron Bay, Melbourne, Brisbane, Canberra, Sydney dove si svolgerà l'ultima tappa del tour prevista per il 10 giugno 2023. Un traguardo molto importante per Russell Crowe che si dimostra un attore a tutto tondo.

Considerata la distanza, se volete vedere l'attore de Il Gladiatore in azione vi basterà andare al cinema il 13 aprile: Russell Crowe è Padre Gabriele Amorth nel film L'esorcista del papa.