Russel Crowe rifiutò il ruolo di Wolverine: fu lui a proporre Hugh Jackman!

Russel Crowe è famoso in tutto il mondo per la parte di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore ma, in molti ignorano che avrebbe potuto ricoprire un ruolo altrettanto iconico. L'attore era infatti in lizza per Wolverine ma, non sentendosi a suo agio nelle vesti dell'eroe Marvel decise di proporre Hugh Jackman al suo posto per quella parte.

Come rivelato anni dopo, Crowe temeva di restare intrappolato nei panni di un singolo personaggio che sarebbe stato protagonista di vari film, limitando così la sua carriera.

"Bryan Singer era un amico e all'epoca mi stava tartassando. Voleva a tutti i costi che io interpretassi Wolverine nel primo X-Men del 2000. Se ricordate, Massimo Decimo Meridio ne Il gladiatore ha un lupo al centro della sua armatura, e ha un lupo come compagno. Ho detto no a quella parte perché non volevo essere associato sempre e solo a un lupo, non volevo diventare Mister Lupacchiotto".

Su suggerimento di Russel Crowe, fu preso in considerazione per la parte Hugh Jackman e da quel momento la carriera dell'attore australiano, che all'epoca era poco più di uno sconosciuto, fu totalmente in discesa. Anche se ora Hugh Jackman ha definitivamente appeso gli artigli al chiodo, ha interpretato il ruolo del celebre mutante per ben 9 film diventando uno dei personaggio più iconici del mondo del cinema. Come avreste visto Russel Crowe nei panni di Wolverine? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto vi ricordiamo che Russel non farà parte de Il Gladiatore 2. L'attore è però al momento al cinema con un nuovo film. Se siete curiosi date un'occhiata alla nostra recensione de Il giorno sbagliato.