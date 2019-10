Russel Crowe sarà il protagonista di Georgetown Project per la Miramax

HN Entertainment ha riportato in esclusiva il prossimo progetto di Russel Crowe. L'attore premio Oscar per A Beautiful Mind, infatti, sarà il protagonista del nuovo film targato Miramax e intitolato Georgetown Project.

Il film sarà diretto da Joshua John Miller & Mark A. Fortin, sceneggiatori della commedia horror The Final Girls e della serie crime Queen of the South sviluppata da USA Network. Miller ha debuttato ad Hollywood da giovanissimo, partecipando a Il buio si avvicina di Kathryn Bigelow e ad Halloween III - Il signore della notte.

Lo studio ha anche ingaggiato il production designer Matthew Perry, che nella sua carriera ha lavorato alle due pellicole di David Robert Mitchell, It Follows e Under The Silver Lake. Secondo il report, viste le persone che lavoreranno al progetto, potrebbe trattarsi di un thriller/horror.

Al momento non ci è dato sapere quando uscirà il film né quando inizieranno le riprese.

Crowe è apparso di recente nei panni di Roger Alies in The Loudest Voice in the Room, la serie scritta da Tom McCharty e incentrata sull'ex CEO e Chairman di Fox News. L'attore riprenderà inoltre lo storico ruolo di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore 2, sequel dell'indimenticabile film di Ridley Scott che sarà ambientato 25 anni dopo gli eventi del primo.