Rush, quando il film con Chris Hemsworth inscenò il più grande insulto a Niki Lauda

Stasera torna in tv Rush, acclamato film del 2013 diretto da Ron Howard e con protagonisti Chris Hemsworth nei panni di James Hunt e Daniel Brühl in quelli di Niki Lauda.

Al leggendario pilota di Formula Uno il film piacque tantissimo, e nonostante i creatori si presero diverse libertà creative nel dipingere la sua rivalità con Hunt, Lauda affermò che in generale si trattava di una narrazione molto accurata dei fatti. Lui e l'attore Daniel Brühl inoltre divennero molto amici, tanto che la star veniva regolarmente invitata ai Gran Premi per assistere alle gare insieme all'ex pilota.

Lauda rimase affascinato dall'interpretazione dell'attore tedesco (la prima volta che lo vide sul set esclamò: "Cazzo, ma quello sono io!"), che per imitare al meglio le espressioni del pilota indossò per tuto il tempo un apparecchio dentale. Nel film è anche rappresentato il più grande affronto subito da Lauda nel corso della sua vita: in un'intervista con l'Austrian Times in occasione del suo sessantesimo compleanno, il pilota infatti affermò che il momento peggiore della sua vita fu quando un giornalista senza scrupoli gli chiese, in conferenza stampa, se le ferite riportate al viso avessero influenzato il suo matrimonio.

Celebre anche un'altra dichiarazione del grande pilota, che a proposito della sua amicizia con James Hunt commentò: "Questo film gli sarebbe piaciuto tantissimo. Mi dispiace solo che non sia più fra noi per vederlo."

Ricordiamo che Hemsworth e Brühl torneranno entrambi nel Marvel Cinematic Universe, rispettivamente nel film Thor: Love & Thunder e nella mini-serie Falcon & The Winter Soldier, in arrivo su Disney+.