Rush: morto Niki Lauda, campione di Formula 1 protagonista del film di Ron Howard

Il tre volte campione del mondo di Formula 1 Niki Lauda, interpretato dall'attore Daniel Brühl nel biopic del 2013 Rush firmato da Ron Howard, è scomparso nella notte all'età di 70 anni.

Ad annunciarlo l'Austria Press Agency che, in un comunicato, riferisce che il campione si è spento in tranquillità durante la notte, con la sua famiglia al capezzale. Il decesso è stato confermato anche da Walter Klepetko, medico che l'anno scorso aveva effettuato sul campione un trapianto di polmone.

"Niki Lauda è morto. Purtroppo, devo confermarlo."

Niki Lauda è stato campione del mondo di Formula Uno nel 1975 e 1977 con la Ferrari, e poi ancora nel 1984 a bordo della rivale McLaren. Nel 1976 fu vittima di un brutale incidente nel corso del Gran Premio di Germania, al seguito del quale la sua auto andò addirittura fuoco: nonostante le ustioni riportate il campione tornò a correre sei settimane dopo, perché in corsa per il titolo mondiale.

Dopo il ritiro, avvenuto nel 1985, Lauda è sempre rimasto vicino all'ambiente della Formula 1 collaborando col team Mercedes. Ton Howard, come sappiamo, ne ha celebrato le gesta nel suo acclamato film Rush, con Chris Hemsworth nella parte del rivale-amico James Hunt. Nel 2014 il film fu candidato, fra gli altri premi, a due Golden Globe, uno al miglior film drammatico e un altro al miglior attore non protagonista a Daniel Brühl, proprio per la parte di Lauda.

