Rush Hour: ecco come il film con Jackie Chan ha permesso la nascita di Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes è dei siti più celebri di recensioni, informazioni e notizie sul mondo del cinema e delle serie TV ma, probabilmente non sapete che è nato per via di Rush Hour - Due mine vaganti, il film di Jackie Chan che questa sera andrà in onda su Mediaset 20.

Il sito è stato lanciato il 12 agosto 1998 da Senh Duong, un grandissimo fan proprio di Jackie Chan che, nel tempo libero aveva raccolto tutte le recensioni dei film del suo beniamino a Hong Kong mentre venivano rilasciati negli Stati Uniti. Il catalizzatore per la creazione di Rotten Tomatoes è stato proprio Rush Hour, il primo grande film di Chan a Hollywood, originariamente previsto per il rilascio nell'agosto 1998, proprio quando il sito web era stato creato.

Man mano poi Rotten Tomatoes ha iniziato ad includere recensioni anche di altri film, allontanandosi quindi dal fandom di Jackie Chan. Il primo film presente sul sito a non essere della star delle arti marziali di Hong Kong, è stato Amici & Vicini, una prodizione sempre del 1988 diretto da Neil LaBute con la partecipazione di Ben Stiller.

La formula di Rotten Tomatoes, il cui nome fa riferimento ai pomodori marci lanciati in passato sul parco per quelle performance non ritenute all'altezza, prevede tre tipologie di recensioni. Vi sono infatti quelle dei critici, quelle dei critici top e quelle del pubblico. Le votazioni complessive finali di ciascuna delle tre categorie sono espresse in percentuale di votazioni favorevoli. Per ricevere una recensione positiva, il film deve ricevere circa il 60% delle votazioni a favore.

A proposito di recensioni, se vi va date uno sguardo al nostro punto di vista su Rush Hour.