Rush Hour 4 si farà: anche Chris Tucker lo conferma!

Dopo, che in ottobre aveva dato conferma ufficiale del fatto che Rush Hour 4 si sarebbe fatto, adesso anche Chris Tucker dice la sua, ed è un sì pieno, il film si farà!

La prima pellicola andò in onda 20 anni fa, nel 1998 ed ebbe talmente tanto successo che, come abbiamo visto, sono seguiti ben due sequel. Adesso sappiamo che anche il quarto capitolo ha avuto luce verde e anche che i protagonisti si stanno preparando.

Chan aveva già detto che sarebbe tornato alla serie l'anno scorso, durante The Cruz Show, ma Tucker fino ad ora non aveva parlato. Parlando al podcast di ESPN, The Plug, l'attore ha specificato che lui e Chan mostreranno incredibili mosse di arti marziali:

"Succederà, lo faremo. Sarà il rush hour più rushoso di tutti. Jackie è pronto e noi vogliamo fare le cose in modo tale che le persone non lo dimenticheranno mai!"

E quindi Tucker potrebbe voler dire che il prossimo film, Rush Hour 4, sarà più bello e fatto più in grande dei precedenti, almeno è quel che crediamo di aver estrapolato da questa mini-intervista.

Non appena avremo ulteriori notizie al riguardo, compreso l'inizio della produzione, ve lo faremo tempestivamente sapere.