Rush Hour 4, partono ufficialmente i lavori: arriva la conferma di Jackie Chan

Rush Hour 4 si farà, ora non ci sono più dubbi. Nelle ultime ore Jackie Chan ha infatti confermato che i lavori di questa attesissima commedia d'azione sono ufficialmente partiti e che dunque, non ci sarà da attendere ancora troppo prima della sua uscita.

Secondo quanto riporta Deadline, la star di Hong Kong nel corso del Red Sea Film Festival ha confermato le voci sull'inizio della produzione, ammettendo che ci sono davvero grandi piani per il futuro del franchise. Salito sul palco dell'evento ha detto: "Stiamo parlando della parte 4 in questo momento".

L'attore ha anche fatto riferimento al regista del film senza però rivelarne ancora il nome. Per quanto riguarda la sceneggiatura invece, non abbiamo notizie certe, sicuramente però, stando a quanto riferito dallo stesso Jackie Chan, qualcosa di grosso bolle già in pentola.

Sebbene da molti anni ormai si parli di un possibile quarto capitolo di Rush Hour, le parole pronunciate da uno dei principali interpreti degli action movie orientali, fanno ben sperare. Staremo a vedere come proseguirà effettivamente questa saga iniziata nel 1998 e ferma ormai dal 2007.

Quali sono le vostre aspettative su questo quarto film? Come sempre, se volete, diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.