Rush Hour 4 si farà mai? Tutto quello che sappiamo sul film con Jackie Chan

Sono ormai anni che si parla della possibilità di Rush Hour 4, nuovo capitolo della saga comica poliziesca portata in scena da Chris Tucker e Jackie Chan. A 16 anni dal terzo film, in molti non hanno ancora perso le speranze per vede un nuovo prodotto del franchise e i rumor, in questo senso, alimentano il desiderio dei tanti fan dei due attori.

Dopo che Chris Tucker ha confermato il suo ritorno in Rush Hour 4 seguendo le parole di Jackie Chan a proposito di trattative in corso per quanto riguardasse il film, sembrava che tutto fosse deciso e che il pubblico avrebbe potuto avere un nuovo film della saga dei due poliziotti.

Purtroppo, da quel momento, poco o nulla si è saputo del nuovo lavoro, e, ad oggi, non abbiamo avuto alcuna notizia a proposito di sceneggiatori, registi e case di produzione o di distribuzione che stiano dietro il progetto.

Quello di cui possiamo essere sicuri, dopo le accuse di molestie che gli sono state presentate e dopo l’annullamento del contratto con la Warner Bros., è il fatto che Brett Ratner, regista dei primi tre film, non sarà sulla sedia del direttore d’orchestra per l’eventuale quarto capitolo. Di certo, dopo la mancanza di originalità riscontrata tanto dalla critica quanto dal pubblico nei due sequel, una ventata d’aria fresca in regia potrebbe essere comunque un toccasana per il franchise.

