Rush Hour 4, Chris Tucker conferma il ritorno nel franchise con Jackie Chan!

Qualche mese fa è stata confermata la produzione del quarto film del franchise poliziesco Rush Hour, inaugurato alla fine degli anni '90, con protagonisti Chris Tucker e Jackie Chan. Sull'argomento è intervenuto proprio Tucker nelle ultime ore, aggiornando i fan sullo sviluppo del progetto e confermando la propria presenza.

"Vedrete arrivare tante cose buone ma saranno su un livello totalmente nuovo. Quello è ciò che mi entusiasma. Non sarà quello che siete abituati a vedere" ha dichiarato l'attore.



Tucker ha successivamente confermato l'intenzione di tornare nel franchise:"Rush Hour - Due mine vaganti 4 è qualcosa che inserirò decisamente nei miei impegni. Amo lavorare con Jackie [Chan] ma ho cose nuove che ritengo apprezzerete. Sono colmo di entusiasmo" ha concluso.



Il progetto di Rush Hour 4 è in cantiere da diversi anni, sin dal 2017, quando Chan ammise di essere impegnato nel nuovo sequel. Tucker successivamente aveva confermato ma lo sviluppo del film si è arenato, per poi tornare attuale alla fine dello scorso anno. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Rush Hour.



Nella saga Jackie Chan interpreta il detective ispettore Lee mentre Chris Tucker ha il ruolo del detective James Carter. Rush Hour - Due mine vaganti, diretto da Brett Ratner nel 1998, ha avuto due sequel: Colpo grosso al drago rosso - Rush Hour 2 nel 2001 e Rush Hour - Missione Parigi nel 2007.



Lo scorso dicembre è iniziata la produzione di Rush Hour 4 e vi aggiorneremo su ulteriori novità.