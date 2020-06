Rush Hour 2: il film con Jackie Chan venne indagato dall'FBI, ecco perchè

Questa sera su Canale 20 va in onda Colpo grosso al drago rosso - Rush Hour 2, secondo film della saga che segue le le avventure dell'insolita coppia di detective formata da Jackie Chan e Chris Tucker.

Ambientato poche settimane dopo la fine del precedente capitolo, nel quale il detective Carter decideva di prendersi una meritata vacanza ad Hong Kong insieme al collega. Proprio lì l'ambasciata americana è luogo di un attentato, nel quale perdono la vita due poliziotti che stavano indagando su un giro di dollari falsi. Il maggiore sospettato dell'accaduto è il ricco uomo d'affari Ricky Tan, vecchio amico del padre di Lee: quest'ultimo, con la collaborazione di Carter, comincia a cercare indizi attirandosi l'antipatia delle Triadi. Ma il caso è molto più intricato del previsto, e condurrà i due detective di nuovo negli Stati Uniti, a Los Angeles.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutte le curiosità da non perdere sul dietro le quinte della pellicola:

Don Cheadle accettò di partecipare al film solamente a due condizioni: voleva combattere con Jackie Chan e parlare cinese.

Durante le riprese, delle comparse utilizzarono le banconote false del film (con la scritta "In Dog We Trust") in alcuni casinò di Las Vegas, e inoltre furono trovate in circolazione a Los Angeles e addirittura in Minnesota. Vista la gravità della situazione, L'FBI dovette sottoporre il dipartimento degli oggetti di scena ad un'indagine per determinare se violassero il Counterfeit Deterrence Act del 1992.

La scena in cui vediamo Carter e Lee correre nudi per le strade di Hong Kong fu girata in una situazione reale. La produzione infatti non poté chiudere la strada per effettuare le riprese.

Il ruolo di Hu Li (Ziyi Zhang) fu inizialmente scritto per un uomo.

La prima parte della scena del karaoke con Chris Tucker non doveva essere girata. L'attore si rifiutava di atteggiarsi alla Michael Jackson, ma il regista lo fece filmare di nascosto mentre intratteneva il resto della troupe.

Qui potete trovare la nostra recensione di Colpo grosso al drago rosso - Rush Hour 2, in onda su Canale 20 a partire dalle 21.05.