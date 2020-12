Rupert Grint tornerebbe nei panni di Ron Weasley? Ecco la sua risposta!

Il 2020 ci ha regalato notizie di alcuni attori di ritorno nei panni dei personaggi che li hanno resi famosi, Rupert Grint, conosciuto dai più come Ron Weasley di Harry Potter, ha ammesso che sarebbe pronto a tornare nel mondo magico, se mai se ne presentasse l‘opportunità.

Il franchise che ha fatto sognare milioni di bambini è terminato nel 2011 con l’uscita del film Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 lasciandoci orfani delle avventure del golden trio composto da Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley.



Rupert Grint attualmente si sta preparando per l'uscita della seconda stagione di Servant e ComicBook lo ha intervistato a riguardo, chiedendogli anche se tornerebbe nei panni di Ron.

"Non lo so. Voglio dire, mai dire mai," dice Grint. " È stata una parte enorme della mia vita e sono molto affezionato a quel personaggio e alle loro storie. Quindi sì, voglio dire, sarei pronto al momento giusto. Vedremo" ha concluso.

Chiaramente, niente ci fa pensare al momento che ci sia un progetto in ballo dopo Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, con i prequel di Animali Fantastici in lavorazione l’universo magico ha già diversi programmi e intoppi, come il licenziamento di Johnny Depp. Ma come dice Rupert, mai dire mai.



Per ora, Grint è piuttosto concentrato sull'essere un papà, la sua piccola Wednesday è nata proprio nel 2020. La paternità ha effettivamente aggiunto qualcosa di nuovo al suo lavoro, in particolare in Servant, poiché la serie è incentrata su una coppia che perde il figlio.



"Penso che sia probabilmente il peggior spettacolo di cui far parte se sei appena diventato papà," ha detto Grint. "Abbiamo filmato questa stagione in due metà in realtà, a causa della pandemia. Ho avuto la bambina durante il periodo in cui eravamo bloccati e sono tornato sul set dopo, per la seconda parte. Sì è stato è molto strano. Sicuramente ha cambiato la mia prospettiva sulle cose, ma anche in un modo utile."



Per Grint pare che non ci siano problemi a riprendere il suo ruolo, chissà se in caso sarà così anche per gli interpreti di Harry e Hermione, Daniel Radcliffe e Emma Watson. Vorreste vedere dei sequel di Harry Potter? Fatecelo sapere nei commenti!