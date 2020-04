Rupert Grint sarà papà: la star di Harry Potter e Georgia Groome sono in dolce attesa

Sembra che una nuova generazione di piccoli maghi stia per arrivare ad Hogwarts: Rupert Grint, giovane star del franchise Harry Potter, ha infatti annunciato insieme alla fidanzata Georgia Groome di stare aspettando un figlio... Speriamo che non sia un babbano!

La notizia poche ci è appena giunta dal portale The Mirror che riporta le parole un portavoce della coppia:

"Rupert Grint e Gerogia Groome sono non stanno più nella pelle all'idea di annunciare che sono in attesa di un bambino e gradirebbero avere un po' di privacy questa volta."

La dichiarazione fa sicuramente capo al gossip che negli anni ha seguito senza sosta i due: dopo un lungo fidanzamento segreto iniziato nel 2011, Grint e Groome si sono rivelati al mondo solo un paio d'anni fa e dopo la prima bufera mediatica sono tornati sotto i riflettori quando alcuni sospettarono che si fossero addirittura sposati lontano da occhi indiscreti.

Con i 28 anni lei ed i 31 di lui, l'idea di formare una famiglia era già nell'aria da tempo, queste le dichiarazioni fatte da Grint in occasione del suo trentesimo compleanno:

"Passare i 30 mi ha fatto uno strano effetto. Mi sembra di essere nato da pochissimo, eppure non so ancora cosa mi riservi il futuro. Credo che continuerò a guardarmi intorno, interpretando personaggi interessanti e vedremo cosa succerà. Mi piacerebbe sistemarmi ed avere presto dei figli. Se ne chiamerei uno Ron? È un bel nome, ma probabilmente no."

Tra gli ultimi ruoli di Grint ricordiamo al serie Apple TV+ di successo Servant diretta da M. Night Shyamalan, mentre parlando di bebè famosi non possiamo non del primo figlio di Katy Perry ed Orlando Bloom nato soli pochi giorni fa.