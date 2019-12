Rupert Grint non hai mai rivisto Harry Potter, e non ha intenzione di iniziare adesso

Non è un segreto come Rupert Grint abbia finora mostrato una certa reticenza nel rivedersi sullo schermo nei film di Harry Potter, e dopo una visione del tutto casuale de La Pietra Filosofale, la sua idea non è cambiata.

"In realtà è stato... Ok. Non so perchè non lo avessi mai rivisto, ma credo che, essendo il primo film, forse era passato abbastanza tempo per potermene distaccare e vederlo con piacere" racconta Rupert Grint riguardo a quella volta in cui, lo scorso anno, durante il periodo natalizio, gli capitò di vedere Harry Potter e La Pietra Filosofale in tv.

"Ma non penso che farò una maratona dei film, almeno non nell'immediato futuro" ci tiene a sottolineare.

Grint, che al momento è nel cast della serie tv di Apple+ di M. Night Shyamalan, Servant, ha espresso il desiderio di distaccarsi dalla celebre saga cinematografica che ha segnato la sua infanzia e la sua adoloscenza.

E, quando si parla di carriere e percorsi artistici, non si sente affatto in competizione con gli altri due membri del Golden Trio, Daniel Radcliffe e Emma Watson: "Non credo ci sia alcuna competizione, perché ho un livello di ambizione estremamente diverso. Ho sempre dato un valore molto specifico al mio tempo libero, credo si debba anche vivere un po'".