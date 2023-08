Rupert Grint compie 35 anni: 'Harry Potter? I fan non sanno che ho visto solo i primi tre'

Il pensiero che i protagonisti di una saga che amiamo ne siano fan almeno quanto noi viene quasi naturale: non sempre, però, le cose stanno così, come dimostrano le parole di quel Rupert Grint che, nonostante abbia interpretato Ron Weasley per ben otto film di Harry Potter, non ha mai visto buona parte dei film del franchise.

A raccontarlo è stato proprio l'attore che oggi compie 35 anni e che recentemente ha avuto modo di mostrare alcune clip di Harry Potter a sua figlia: "Le persone mi riconoscono e mi chiamano Ron Weasley. Mi fanno domande come se fossi quel personaggio. Da un lato è bello, ma dall'altro è strano. Però posso capirli, persino io ho trovato difficile staccarmi da Ron perché negli anni ci siamo fusi nella stessa persona. Essere in Harry Potter è stata una bellissima esperienza sotto ogni punto di vista. C'era un’atmosfera così familiare e piacevole. Siamo letteralmente cresciuti con la stessa troupe. A volte, tuttavia, era decisamente troppo soffocante. Era pesante perché è stato ogni giorno per 10 lunghi anni" sono state le sue parole.

Grint ha proseguito: "Per questo i fan non sanno che in realtà ho visto solo i primi tre film della saga, precisamente alle rispettive première, ma poi ho smesso di guardarli. Ora che ho una figlia e sono passati più di 20 anni, probabilmente, dovrò guardarli insieme a lei". Forza Rupert: per mettersi in pari c'è sempre tempo!