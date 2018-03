Rupert Gregson-Williams comporrà la colonna sonora di Aquaman

Film Music Reporter ha reso noto che il compositore quattro volte nominato all'Emmy,, comporrà la colonna sonora originale di, film sull'omonimo supereroe della DC Comics diretto da. Gregson-Williams è conosciuto per aver composto le colonne sonore per

Oltre ai film di Patty Jenkins e Mel Gibson, Rupert Gregson-Williams ha lavorato alle serie tv The Crown e Veep, oltre che ai film Hotel Rwanda e The Legend of Tarzan. Ha collaborato diverse volte con Adam Sandler, tra cui The Do-Over, The Ridiculous 6, Sandy Wexler, Insieme per forza e molti altri.

La trama di Aquaman è incentrata sul personaggio del re di Atlantide, una storia 'primitiva e classica di vendetta', com'è stata descritta dal regista James Wan, 'dal punto di vista di Black Manta', nel film interpretato da Yahya Abdul-Mateen II.

Il cast di Aquaman è composto da Jason Momoa, che ha già interpretato il ruolo brevemente in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder e in Justice League di Zack Snyder e Joss Whedon. Insieme a lui anche Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Temuera Morrison, Dolph Lundgren, Ludi Lin e Michael Beach.

Il regista malese James Wan è noto per aver avviato il franchise di Saw - L'enigmista, dirigendo il primo film nel 2004, producendo poi i successivi capitoli. Ha diretto inoltre titoli come Insidious, L'evocazione - The Conjuring, Oltre i confini del male: Insidious 2, Fast & Furious 7 - con l'ultima apparizione di Paul Walker sul grande schermo prima della prematura scomparsa - e The Conjuring: Il caso Enfield.

In qualità di produttore ha lavorato agli spin-off di The Conjuring, Annabelle e Annabelle 2: Creation mentre come sceneggiatore ha firmato anche il soggetto di Dead Silence, film da lui diretto.